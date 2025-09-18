Der Schulanfang wird in Bayern festlich zelebriert. Und doch sieht man manchen Kindern an, dass sie Angst haben. Unser Autor arbeitet als Grundschulbetreuer – und hat dafür Gegenmittel.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Am ersten Schultag schaut man nicht nur in vorfreudige Kindergesichter. Manchen Buben und Mädchen sieht man an, dass sie sich eher fürchten vor dem, was kommt. In meiner Rolle als Schülerbetreuer an der Grundschule versuche ich dann, den Druck zu nehmen. „Pack ma's!“, „Auf a guads neis Schuljahr!“, „Hau nei!“ Das sind zwar eventuell keine kongenialen Ratschläge, allerdings, so mein Eindruck, haben diese Worte aus dem Mund eines Syrers mehr Wucht. Jedenfalls hat sich so manches Zaudern in ein kurzes Lächeln verwandelt.