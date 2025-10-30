Sie sind immer noch Teil des Münchner Stadtbilds: Menschen, die Masken tragen, nicht wegen Halloween, sondern wann immer sie in einen Bus oder eine Bahn steigen.
SZ-Kolumne Typisch deutschMaske ade?
Lesezeit: 2 Min.
Noch immer sind in München Menschen mit Covid-Masken unterwegs. Unsere Autorin ertappte sich dabei, wie sie die Nasenschutzträger von heute belächelte. Ehe das Virus unlängst wieder ihre eigene Familie heimsuchte.
Kolumne von Lillian Ikulumet
