Zum Hauptinhalt springen

SZ-Kolumne Typisch deutschMaske ade?

Lesezeit: 2 Min.

Mittlerweile gehört unsere Kolumnistin auch wieder zu denjenigen Menschen, die eine Maske dabei haben, wenn sie dort unterwegs sind, wo viele Leute aufeinandertreffen.
Mittlerweile gehört unsere Kolumnistin auch wieder zu denjenigen Menschen, die eine Maske dabei haben, wenn sie dort unterwegs sind, wo viele Leute aufeinandertreffen. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Noch immer sind in München Menschen mit Covid-Masken unterwegs. Unsere Autorin ertappte sich dabei, wie sie die Nasenschutzträger von heute belächelte. Ehe das Virus unlängst wieder ihre eigene Familie heimsuchte.

Kolumne von Lillian Ikulumet

Sie sind immer noch Teil des Münchner Stadtbilds: Menschen, die Masken tragen, nicht wegen Halloween, sondern wann immer sie in einen Bus oder eine Bahn steigen.

Zur SZ-Startseite

Pressefreiheit im Fernsehen
:Freut euch übers deutsche Free-TV!

Unser Autor wurde in Somalia nicht von seinem Fernsehsender bezahlt, sondern von den Menschen, über die er berichtete – wenn die Inhalte genehm waren. Über die Freiheit des deutschen Fernsehens.

SZ PlusKolumne von Imaan Huseen Dinnle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite