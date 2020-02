Bayerische Einladungen zum Abendessen finden an Tischen statt, was für einen Syrer allein schon ungewöhnlich ist. Noch dazu wird einem dann ein Arsenal an Bestecken gereicht, mit denen umzugehen eine Wissenschaft für sich ist.

Wer an so einem Tisch einer Essenseinladung sitzt, kann unzählige Fehler machen. Zum Beispiel einfach so zu kommen, ohne etwas mitzubringen. Wo ich herstamme, aus Raqqa, wäre es genau umgekehrt - der Gastgeber empfände es als Beleidigung, würde der Gast eine Speise mitbringen. Der nächste Fehler, den ich auch schon gemacht habe: Sich ungefragt auf einen beliebigen Stuhl setzen, ohne dass er einem zugewiesen wurde. Das Ergebnis ist meist, dass man den Platz wechseln muss. Den dicksten Bock schießt aber, wer unangekündigt eine zusätzliche Person mitbringt. Dann ist es wie bei der Reise nach Jerusalem, weil Stühle und Menge meist abgezählt sind. Oder, wie der Bayer sagt: "Für so viele habe ich ,ned odrong'".

Wer erstmalig mit den hiesigen Gepflogenheiten einer Essenseinladung konfrontiert wird, kann fast nur verlieren. Sie sind schlicht kompliziert und wenig flexibel. In Syrien wird das Essen ausschließlich auf einem Tuch serviert, das auf dem Boden ausgebreitet wird. Gäste setzen sich um dieses Tuch herum. Und ob zwei oder drei mehr kommen, stört niemanden, im Gegenteil, es wird insgeheim sogar damit gerechnet. Wobei man auch hier Fehler machen kann: Keinesfalls sollte man das Tuch mit den Füßen betreten und vermeiden, dass man der Tuchgesellschaft seine Fußsohlen zeigt. Das gilt in Syrien als beleidigend.

In Deutschland isst jeder von seinem eigenen Teller, neben dem zahllose Geräte stehen. Auf einem deutschen Esstisch kann die Ameise nicht spazieren gehen, hier ist alles voll: Teller, Gläser, Besteck, darunter gar Messer. Anfangs empfand ich das als verstörend, daheim hätte man das dem Gastgeber als unhöflich ausgelegt, weil das Messer dort nur in der Küche etwas verloren hat, wo man es zur Vorbereitung des Mahls einsetzt. Messer braucht ein Syrer genauso wenig wie das nächste Utensil an meinem Platz: ein Löffel.

Für mich war der Löffel der Wendepunkt zwischen syrischer und bayerischer Esskultur. In Syrien ist entscheidend, dass immer genug Brot bereit steht. Weil es gleichermaßen als Nahrungsmittel und Löffel dient. Wenn das Brot fehlt, ist es eine Schande für den Gastgeber. An Bayerns Tischen hingegen wird der Löffel ganz besonders verehrt. Die Leute brauchen ihn, um möglichst eine große Menge in einem Biss zu vertilgen. So gesehen erfüllen syrisches Brot und bayerische Löffel eine ähnliche Funktion, nur dass man den Löffel nicht mitessen sollte.

Für arabisch sozialisierte Speisende sind Bayerns Esstische wie eine neue Welt. So wird das Essen nicht in einem Schwung auf einer großen Platte serviert, sondern in Portionen. Es reicht nicht eine Speise, sondern es braucht je eine Vor-, Haupt und Nachspeise, wobei es bisweilen gar noch mehr Unterteilungen gibt. Anders ist es beim Nationalgetränk. Statt wie in Syrien Tee in kleinen Gläschen zu reichen, schütten sich die Einheimischen hierzulande eine teekannengroße Ladung Bier in massive Gefäße.

Den Masskrug zu stemmen, ist ein Leichtes, deutlich komplizierter ist der Umgang mit dem Besteck. Jahrelang trat mir der Schweiß auf die Stirn, wann immer ich mit Messer und Gabel, also rechter und linker Hand, ein Mahl zu mir nehmen sollte. Ich konnte das nicht, wo es doch im Islam verboten ist, die linke Hand zum Essen zu benutzen. Dafür verwendet man nur die rechte Hand, was den korrekten Umgang etwa mit einem bayerischen Buttermesser quasi unmöglich macht.

Nach vier Jahren in Deutschland kann ich mittlerweile gar nicht mehr so lange am Boden sitzen. Manchmal frage ich mich, wie ich das in Syrien nur geschafft habe. Besteck finde ich nach wie vor gewöhnungsbedürftig. Das Prinzip des Esstischs kann ich aber zunehmend nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn der Hund drunter sitzt und die Reste verwertet.