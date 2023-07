Darf man es obszön finden, in der Öffentlichkeit eine Kugel Eis zu schlecken? Man darf, doch in München sollte man sich daran gewöhnen.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Ibrahim war es zu heiß - und so setzten wir uns auf eine Bank im Schatten. Als wir so dasaßen und uns von der Sonne erholten, kamen zwei junge Frauen des Weges, betraten das Lädchen und kehrten mit je einer Kugel Eis in der Waffel zurück. Es war einleuchtend, weil die Schattenbank wie oft in München vor einer Eisdiele stand. Genüsslich und in aller Ruhe taten sich die Frauen an ihren Eiskugeln gütlich. Ganz anders Ibrahim: der wurde plötzlich unruhig.

Manchmal nimmt man die Dinge des Alltags fälschlicherweise als selbstverständlich hin. Es ist ja noch nicht lange her, da hätte mir diese Situation erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Eine Frau, die in meiner Sichtweite an einer Kugel Eis leckt. Einige Jahre lang hat mir in solchen Momenten die Schamesröte die Wangen gefärbt. Nun wurde der Kopf meines neu angekommenen Kumpanen zum Erdbeereis.

In Syrien habe ich es wie jeder Mann und jede Frau vermieden, in der Öffentlichkeit Eis zu essen, vor allem nicht in der Waffel. Es gilt als vulgäres, obszönes Verhalten. Früher kauften wir im Falle einer Speiseeisvertilgung eine große Box für die Familie, nahmen das Eis mit nach Hause, schlossen die Tür - und ließen es uns schmecken.

In vielen konservativen Gesellschaften, dazu zählt Syrien in gewissem Sinn definitiv, wird - speziell von Frauen - erwartet, dass sie in der Öffentlichkeit eine zurückhaltende und respektvolle Haltung zeigen. Das Verspeisen von Speiseeis und anderen Mahlzeiten, die als phallisch geformt angesehen werden könnten, würden als provokant oder anstößig empfunden werden. Eine Banane sollte deswegen vor dem Verzehr in Scheibchen geschnitten werden, für Karotten gilt ähnliches, was schade ist, wo sie beim Reinbeißen so schön knacken. Bei der Gurke finde ich es weniger störend, die esse ich jedenfalls eher selten am Stück.

Eis dagegen sehr gern auch boxweise. Eisessen ist ein Teil meines Lebens geworden - wenngleich es in anderer Hinsicht eine durchaus komplizierte Angelegenheit geblieben ist. Das liegt an der Auswahl und Kreativität nicht weniger hiesiger Eisdielen-Besitzer. Wobei Kreativität auch, aber nicht nur, zu Meisterwerken führt. Weder in der Amalienstraße, noch am Viktualienmarkt oder in der Fraunhoferstraße.

Apfelstrudel-Eis rangiert weit oben bei mir, weiter unten kommt Erdäpfelkas-Eis, nicht zu verwechseln mit Obatzda-Eis, was auch nicht das reine Vergnügen ist. Mit dem Bier-Eis - und dessen angeblich "subtiler" Hopfennote komme ich am wenigsten gut klar, aber wer weiß, eventuell schmeckt es ja in Geleit einer Kugel Weißwurst-Eis? Aperol-Spritz-Eis wiederum scheint so ein Mode-Ding zu sein. Auf der sicheren Seite ist, wer auf Sorten wie Erdbeer-Basilikum oder Sachertorte vertraut. Weniger herz- aber dafür schmackhaft.