Vegetarier habe ich stets belächelt, seit mir nach meiner Flucht nach Deutschland erstmals Verfechter der fleischlosen Küche begegnet sind. Vegetarismus - für mich klingt das wie Extremismus, und mit so etwas wollte ich nichts zu tun haben. Das ging so bis zu diesem Abend im Krisenmodus. Netflix, ein Glas Wein, ich und eine Dokumentation über Schweineschlachtung.

Ich war entsetzt, schockiert, fassungslos, taub, verwirrt. Ich wurde von meinem Mitgefühl für die gequälten Tiere überwältigt. Klar, nicht alle Schlachthöfe gehen gleich vor, aber es passiert diesen Tieren - und zwar jeden Tag auch in Deutschland. Ich bekam die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Im Gegenteil: Sie öffneten eine Tür zu einer unbekannten Welt.

Ein begeisterter Fleischesser, ja das war ich. Wo ich aufgewachsen bin, haben wir fast jeden Tag Fleisch gegessen. Das Familienabendessen und Einladungen bei Freunden beinhalteten bei uns in Uganda immer Fleisch. Es war das Hauptnahrungsmittel. Wir hatten in unserer Großfamilie keinen Vegetarier oder Veganer, das stand gar nicht zur Debatte. In München ist das Thema Fleischverzicht deutlich präsenter. Dafür aber auch die Verführungen. Mit der Entdeckung des bayerischen Schweinsbratens wurde meine Fleischeslust nicht gerade kleiner.

Ich habe immer dazu gestanden, dass ich Fleisch esse. Mehr noch: Einst schwor ich gar vor Freunden, dass ich niemals Vegetarier werden würde. Ich habe Veganern schon die provokante Frage gestellt, woher sie ihre Proteine bekommen. Mittlerweile ist mir das fast schon peinlich.

Ich fing also an, vegetarisch zu leben. Erdnusssoße, Süßkartoffel, Bohneneintopf, Gemüse paniert und frittiert. Vorbei waren die Zeiten von Schnitzel, Spaghetti Bolognese und Bratwurst. Nach einer Woche war ich überrascht, wie wenig ich damit zu kämpfen hatte. Ich war wie getrieben vom Gedanken an Hormonspritzen, schnabellose Hühner und Schlachthöfe.

Nach zwei Wochen kam es zu einem denkwürdigen Ereignis. Beim Spazierengehen schnappte ich den Duft aus einer Restaurantküche auf, an der Tür stand ein Aufsteller: "Schweinsbraten mit Knödel to Go." Ein knuspriger, köstlicher Schweinsbraten? Plötzlich führten die Gedanken in meinem Kopf Krieg. Mein vegetarischer Lebensstil stand vor der großen Zerreißprobe.

Ich widerstand dem Drang, mir spontan eine verpackte Portion mitzunehmen. Aber in dem Moment wurde mir klar, dass ich das so konsequent nicht dauerhaft durchhalten werde. Ich hatte bereits angefangen, meinem Verlangen nachzugeben. Meine Leidenschaft für den bayerischen Schweinsbraten führte mich Tage später ins Wirtshaus meines Vertrauens, wo der Wirt in der Karte den Namen des Bauern stehen hat, von dem er das Fleisch kauft. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages wirklich noch zum Vegetarier. Aber nicht, so lange ich in Bayern lebe.