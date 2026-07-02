Über Deutschland gibt es viele Klischees: Pünktlichkeit, Bürokratie, Regeln, Ruhe. Was mir jedoch am deutschesten erscheint, liegt oft am Ortsrand. Es ist grün, rechteckig, und meistens besser gepflegt als mancher Vorgarten: der Fußballplatz.
SZ-Kolumne Typisch deutschDas Leder rollt weiter
Lesezeit: 3 Min.
Unser neuer Autor hätte sich einen Erfolg der deutschen Elf gewünscht. Wie der Weg von einer Kugel aus Stofffetzen in Jemen zu einer Fußballmannschaft in Bayern helfen kann, das WM-Aus leichter zu nehmen.
Kolumne von Mutasem Al-Hetari
Lesen Sie mehr zum Thema