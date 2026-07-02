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SZ-Kolumne Typisch deutschDas Leder rollt weiter

Lesezeit: 3 Min.

Kopf hoch, es kommen glücklichere Fußballtage: die Botschaft unseres neuen Typisch-deutsch-Autors.
Kopf hoch, es kommen glücklichere Fußballtage: die Botschaft unseres neuen Typisch-deutsch-Autors. Tom Weller/dpa

Unser neuer Autor hätte sich einen Erfolg der deutschen Elf gewünscht. Wie der Weg von einer Kugel aus Stofffetzen in Jemen zu einer Fußballmannschaft in Bayern helfen kann, das WM-Aus leichter zu nehmen.

Kolumne von Mutasem Al-Hetari

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Über Deutschland gibt es viele Klischees: Pünktlichkeit, Bürokratie, Regeln, Ruhe. Was mir jedoch am deutschesten erscheint, liegt oft am Ortsrand. Es ist grün, rechteckig, und meistens besser gepflegt als mancher Vorgarten: der Fußballplatz.

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