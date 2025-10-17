Unser Autor wurde in Somalia nicht von seinem Fernsehsender bezahlt, sondern von den Menschen, über die er berichtete – wenn die Inhalte genehm waren. Über die Freiheit des deutschen Fernsehens.

Das deutsche Fernsehen ist toll. Das muss einmal gesagt sein. Es liefert Sendungen, die der Gesellschaft dieses Landes einen Mehrwert bieten, hochwertig produziert und professionell präsentiert von hochgradig ausgebildeten Fachkräften. Fernsehen in Deutschland ist pures Glück. Nur manchmal habe ich den Eindruck, dass das den Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Geräten gar nicht so bewusst ist.