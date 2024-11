Münchner neigen dazu, sich um Kopf und Kragen zu debattieren. Warum spricht so selten einer ein Machtwort? Über die früh beginnende Diskussionskultur der Bayern – und warum man mehr als ein Wörtchen mitreden sollte.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

In meiner Arbeit als Mittagsbetreuer an der Grundschule gibt es eine Konferenz, zu der ich mich bei meiner Premiere vor vielen Jahren mit Zuversicht und Entspannung begab. Ich saß da ​​und die Diskussionen begannen. Das hatte ich erwartet, nicht aber, dass sie nicht mehr endeten. Irgendwann gähnte ich sporadisch, und dann wäre ich fast eingeschlafen. Was, wo, wann, wer, warum, woher? Wir drehten uns im Kreis wie ein unaufhaltsames Kettenkarussell.