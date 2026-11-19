Ein Café ohne Internet? Kaum vorstellbar, doch in München wird man noch fündig. Über die Entdeckung des analogen Cappuccino-Genusses.

Es trug sich in einem Café am Münchner Marienplatz zu: Soeben hatte ich einen Cappuccino erbeten, ehe ich die Frage aller Fragen stellte: Wie lautet denn das Wlan-Passwort? Ergebnis: Ich hatte mich an einen Ort begeben, der ohne Wlan-Passwort auskommt. Und leider auch ohne Wlan. Ein Café mitten in München, ohne Internet? Wie soll das denn funktionieren?