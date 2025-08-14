Älteren Menschen seinen Sitzplatz anzubieten, gilt in Bus und Bahn als höflich. Manchmal wird die Offerte aber auch als Beleidigung aufgefasst. Über eine komplizierte Gratwanderung.

Kolumne von Lillian Ikulumet

Wer kennt sie nicht, die sogenannte Rushhour, wenn die Bahnen und Busse Münchens so überfüllt sind, dass man kaum mehr einen Sitzplatz findet. In der Bahn Richtung Feldmoching war das an diesem Augusttag auch wieder so. Und so kam es zu einer jener Situationen, die wohl jeder schon erlebt hat: An der Haltestelle Hauptbahnhof erhob ich mich von meinem U-Bahn-Platz, um einer - wie ich fand – älteren – Dame meinen Sitzplatz anzubieten. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen wird, dachte ich. Doch die Dame hatte ganz und gar nicht im Sinn, mein Angebot anzunehmen. Ganz im Gegenteil. Ich erntete einen zornigen Blick. Als hätte ich sie aus dem Wagon geschubst.