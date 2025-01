Warum bleiben so viele Menschen in Bus und Bahn lieber stehen, statt neben einem anderen Fahrgast Platz zu nehmen? Unseren Autor hat das aufgewühlt.

Kolumne von Imaan Huseen Dinnle

Die S4 startet in Ebersberg, fährt weiter nach München, wo ich meistens am Hauptbahnhof aussteige, und endet in Geltendorf, wo ich ehrlicherweise noch nie ausgestiegen bin. Wäre das mal eine Reise wert? Ich schweife ab. Während ich in dieser S-Bahn sitze, beobachte ich das Treiben zwischen Bahnsteig, Schiebetüren – und vor allem: zwischen Sitzplätzen.