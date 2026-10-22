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SZ-Kolumne Typisch deutschWenn München für einen Abend wie eine andere Stadt wirkt

Lesezeit: 3 Min.

Gehört inzwischen zum Münchner Stadtbild: Die alljährliche Blade Night.
Gehört inzwischen zum Münchner Stadtbild: Die alljährliche Blade Night.
Foto: Florian Peljak

Manchmal muss man sich auf ungewohntes Terrain begeben, um andere besser zu verstehen. Was ein Abend auf Inlineskates über Menschlichkeit und Angst lehrt.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

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Lange Haare, Tattoos, weite Hosen, Kopfhörer auf den Ohren – und Räder unter den Schuhen. Sie springen über Kanten, rasen über Asphalt. Erwachsene Münchner, die auf Rollen fahren. Völlig von der Rolle?

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Diese Frage stellte ein geflüchteter Journalist vor zehn Jahren der SZ-Redaktion. Nach 550 Kolumnen von sechs Autorinnen und Autoren mit Einblicken und Eindrücken aus verschiedenen Kulturen lautet die Antwort einmal mehr: unbedingt! Ein Rückblick.

SZ PlusVon Korbinian Eisenberger

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