Lange Haare, Tattoos, weite Hosen, Kopfhörer auf den Ohren – und Räder unter den Schuhen. Sie springen über Kanten, rasen über Asphalt. Erwachsene Münchner, die auf Rollen fahren. Völlig von der Rolle?
SZ-Kolumne Typisch deutschWenn München für einen Abend wie eine andere Stadt wirkt
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Manchmal muss man sich auf ungewohntes Terrain begeben, um andere besser zu verstehen. Was ein Abend auf Inlineskates über Menschlichkeit und Angst lehrt.
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
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