Unser Autor stellt fest, dass es in Bayern eine Art Hobby ist, in der Natur Bier zu trinken

Von Mohamad Alkhalaf

Schon von Weitem hört man die Flaschen klirren. Wer sich im Sommer den Isarauen nähert, braucht nicht lange zu warten, bis die Frage kommt. "Mogst a Hoibe?" Und immer überlege ich: Bleibe ich bei meinem Orangensaft? Oder sage ich doch mal ja?

In Syrien erzählt man sich, dass nur die Kriminellen und Durchtriebenen am Ufer des Eufrat sitzen und Alkohol trinken. Das liegt an einigen wenigen Besoffenen, die ein schlechtes Bild abgeben. Die Menschen, die einen an der Isar und im Englischen Garten zu einem Bier motivieren wollen, stehen abgeklärt auf und spielen unter Alkoholeinfluss Volleyball.

Es ist eine Mixtur aus Ballspiel, Bräunen und Brauereigut. Die Atmosphäre steckt an. Klar, keiner will die kaputte Tomate am Rand der Gemüsekiste sein. Und so sitze ich mittlerweile am Flussufer und proste mit. Die Leute um mich stoßen mit Weißbier, Hellem und Radler an. Tegernseer, Augustiner. Ich weiß Bescheid. Beim Thema Bier kann ich mitreden. Das reicht meistens schon.

Trinkst eine Halbe mit? Leitmotivisch kehrt die Frage in München immer wieder. Etwa auf der Wiesn, als ich eine Krachlederne trug und mich sehr bayrisch fühlte. Wir saßen im Bierzelt, sangen Lieder, die Stimmung war hervorragend - bis ich ein Spezi bestellte. Da hatte die Gaudi am Biertisch ein Loch. In Bayern mischt sich das Bier immer irgendwie ein. Bier ist Einmischgetränk.

Wenn es wie zuletzt wieder heiß ist, heißt es für mich: ab an die Isar, sich treiben lassen, mit Freunden ratschen und das Leben genießen. Der Bierkasten steht dann verlässlich im seichten Flussbereich. Und solange das Wasser die Isar hinunterfließt, wird die Frage aller Fragen gestellt werden. Die Hopfenfrage - weil Alkohol für viele zur Stadt gehört wie Viktualienmarkt und FC Bayern. Trinkst eine Halbe mit? Mittlerweile sage ich öfters mal ja - und nippe dann an meinem Alkoholfreien.

Übersetzung aus dem Englischen: koei