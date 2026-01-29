„Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ Dieses Kinderspiel wird in bayerischen Schulen schon seit Längerem nicht mehr gespielt. Leider aber ist diese Frage Teil des Alltags geworden. Wobei man eher eine andere Frage stellen muss: Warum sagen manche Menschen, zuvorderst Wählergruppen der blauen Partei, dass sie Angst vor schwarzen Männern haben?