Besonders erschreckt hat mich eines Tages der Anblick einer Person, die sich selbst auf den Kopf und die Hände schlug und dabei laut schrie. Diese Situation löste in mir große Unsicherheit aus. Die Kälte in der Einrichtung ließ mich ständig eine Jacke tragen – ich fühlte mich fremd und überfordert.
SZ-Kolumne Typisch deutschTanzen kennt keine Behinderung
Die Scheu vor Menschen mit einer Behinderung ist manchmal groß, wohl weil sie im Alltag kaum sichtbar sind. Das müsste nicht so sein. Es gibt Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen.
Kolumne von Imaan Huseen Dinnle
