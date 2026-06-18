Zum Hauptinhalt springen

SZ-Kolumne Typisch deutschDarf’s sonst noch etwas sein?

Lesezeit: 2 Min.

Brote liegt zum Verkauf am Montag, den 12. Februar 2024 in einer Münchner Bäckerei im Regal.
Brote liegt zum Verkauf am Montag, den 12. Februar 2024 in einer Münchner Bäckerei im Regal. Sebastian Gabriel

Die Bäckerei war schon immer mehr als nur ein Ort, an dem Brot verkauft wird. Sie erzählt viel über die Geschichte eines Stadtviertels, dessen Bewohner – und deren Gemüt.

Kolumne von Lillian Ikulumet

SZ bei Google bevorzugen

Wenn man die Leute hierzulande verstehen möchte, kann man das Parlament, die Wirtschaftsstatistiken und die Touristenbroschüren auch einfach mal beiseitelassen und stattdessen in eine Bäckerei gehen. Nicht in ein trendiges Café mit Wlan-Passwort. Sondern in eine echte Nachbarschaftsbäckerei. Eine, bei der die Glocke über der Tür klingelt, die Auslage mit frischen Brötchen glänzt und die Verkäuferin die Kundschaft beim Namen kennt.

Zur SZ-Startseite

SZ-Kolumne Typisch deutsch
:Büromeo und Julia – ein Tabu?

Wenn es um Liebe am Arbeitsplatz geht, sind die Deutschen auffällig diskret. Doch eines Tages setzt sich fast immer die Romantik gegen die Professionalität durch.

SZ PlusKolumne von Lillian Ikulumet

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite