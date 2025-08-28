Unser Autor hörte den berühmten Satz der damaligen Kanzlerin während seiner Flucht von Syrien nach Bayern. Zehn Jahre danach begegnet er der 71-Jährigen – und möchte ihr gerne sagen: „Wir haben das geschafft.“

Von Mohamad Alkhalaf, Augsburg

Da also steht sie nun, die berühmteste deutsche Persönlichkeit, die ich seit meiner Kindheit kenne. Wie es ihr wohl ergangen ist in den vergangenen vier Jahren? Wie blickt sie auf das Land? Zehn Jahre nach ihrem berühmten Satz. Merkel betritt diesen Konferenzsaal in Augsburg, wo es schlagartig ruhig wird. Sie trägt jenen türkisfarbenen Blazer, mit dem sie auf dem Cover ihres Buches abgebildet ist. Der Saal ist voll, Applaus ertönt. Es ist ein großer Moment für mich, erkennbar daran, wie man in Syrien sagt, wenn die Haare zu Igelstacheln werden.