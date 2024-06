Unsere Autorin empfindet alkoholfreies Bier – auch von bayerischen Brauereien – als halbherzige Fälschung. Es kommt dem Original ungefähr so gleich, als würde man an einer Strandbude ein nachgemachtes Deutschlandtrikot kaufen.

Kolumne von Lillian Ikulumet

Ja, ich habe sie geliebt. Diese kleine Kneipe in Haidhausen fühlte sich fast an wie mein Wohnzimmer. Was für eine lebhafte Atmosphäre, welch feine kleine Bierauswahl. Wann immer ich vorbei kam, war dieser Ort erfüllt von Geplauder, Gelächter und klirrender Gläser. Dann plötzlich passierte es. An einem Abend des letzten Sommers. Der Wirt setzte ein neues Getränk auf seine Karte: alkoholfreies Bier.