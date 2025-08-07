Vor drei Jahren lud mein Freund Benedikt zum Besuch in der Bayerischen Staatskanzlei ein, wo Bürger die Möglichkeit hatten, den Regierungssitz zu besichtigen und Regierungsmitglieder zu treffen. Es gab keine Wachen oder Eskorten wie in Syrien, die einen mit ihren Blicken und Gewehren einzuschüchtern versuchen. Innenminister Joachim Herrmann begrüßte uns persönlich mit Händedruck.
SZ-Kolumne Typisch deutschZäsurfrei zwischen Zwiebeltürmen
Lesezeit: 2 Min.
„Wollen Sie Ihren Kopf nicht zwischen Ihren Schultern haben?“ Einst musste unser Autor bei Begegnungen mit Politikern um sein Leben fürchten. Nun hat er in Deutschland erstmals einen syrischen Minister getroffen, ganz ohne Morddrohungen.
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
Rückkehr nach Damaskus:Es war kein Gefängnis, sondern ein Schlachthof
Einst war er selbst Gefangener in Syrien, nun betritt unser Autor nach 14 Jahren wieder Damaskus. Eine Suche nach Hoffnung in Folterkammern und Todeszellen mit Menschen, die das Grauen dort überlebt haben.
Lesen Sie mehr zum Thema