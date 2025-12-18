Was gibt es Schöneres, als in dieser Jahreszeit auf einem Weihnachtsmarkt Zeit zu verbringen? Nicht wegen der Lichter, nicht wegen der Musik und ganz sicher nicht wegen der überteuerten Glühweintassen, deren Inhalt einem den Gaumen schlimmer verklebt als Zuckerwatte. Nein, ich gehe gerne hin, wegen des wahrhaftigen Highlights vom Weihnachtsfest: die Bratwurst.
SZ-Kolumne Typisch deutschDie funkelnden Nebenfiguren der Bratwurstwelt
Lesezeit: 2 Min.
Zwiebeln und Currypulver spielen in den Münchner Weihnachtsmarkt-Grillbuden zu selten eine Rolle. Dabei machen sie das geröstete Mahl zum wahren Gaumenschmaus.
Kolumne von Lillian Ikulumet
