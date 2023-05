Ein BMW-Manager erklärt, was der Konzern fürs Klima tut, warum das Auto eine Frage der Freiheit ist und er sich nicht für den Geschmack der Kunden entschuldigt.

Von Bernd Kastner

Thomas Becker arbeitet für BMW, fürs Klima und die Freiheit. Der Manager, "Leiter Nachhaltigkeit, Mobilität", erklärt mit viel Powerpoint, wie der Konzern die Umwelt schütze. Weil er das auf der Tagung "Klimagerechtigkeit" der Akademie für politische Bildung in Tutzing tut, ist Widerspruch garantiert, und so wird Beckers Auftritt bemerkenswert ehrlich. Vor ihm erläutert Elisabeth Merk, wie sie als Stadtbaurätin zu kämpfen habe: In ihrem Stadtentwicklungsplan müsse sie viele widerstreitende Interessen unterbringen und mittels Grünflächen auch noch Luft zum Atmen lassen im dicht bebauten München.