Es gibt Künstler, die bringen ein neues Buch, ein Album oder einen Film heraus und präsentieren dies dann im Literaturhaus, auf der Bühne oder im Kino. Und es gibt Künstler, die versammeln Präsidentinnen und Präsidenten in ihrem Wohnzimmer und laden Professoren, Chefärzte, Vorstandsvorsitzende, Konsuln, veritable Verlegerinnen und Verleger, Minister und Musiker dazu. Das alles auf kleinstem Raum, etwa 50 Leute, die mit Blick auf einen schönen Garten in Tutzing direkt am Ufer des Starnberger Sees parlieren.

So ein Künstler ist Leslie Mandoki. Genau, das ist jener Musiker und Produzent, der mit der Gruppe Dschinghis Khan sang, berühmt wurde, sich später vielseitig vernetzte und als ehemaliger CSU-Landtagskandidat wohl eher nicht mehr so intensiv für Hits wie „Moskau“ glüht. Mandoki also startet in diesen Tagen wieder ein großes Projekt. Der aufwendige Bildband heißt „Sehnsucht nach Freiheit“ und erzählt die Geschichte des Aufstandes von 1956 in Ungarn gegen die kommunistische Diktatur. Gleichzeitig erscheint eine Film-Doku dazu. Mit Zeitzeugen und vielen nachdenklichen Worten von Politikerinnen, Freunden, Musikern.

Leslie Mandoki nennt sich selbst einen „illegalen Einwanderer“. Er war damals auf abenteuerlichen Wegen aus Ungarn über Österreich nach Deutschland geflüchtet. Sein Buch- und Filmprojekt beschreibt er so: „Es geht um persönliche Erfahrungen und vor allem um die Frage, welche Bedeutung Freiheit für uns heute hat – nicht nostalgisch, sondern gerade mit Blick auf unsere gemeinsame Zukunft in einem freien und geeinten Europa.“ Vor vielen Jahren hatte er mit zwei Freunden, Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber und Ex-Focus-Chef Helmut Markwort, begonnen, vor dem heimischen Kamin in kleiner Runde Soireen zu feiern und manchmal gar selber gekocht. Nach langer Pause gab es nun aber keine ungarischen Spezialitäten in Tutzing, sondern Fine-Dining-Catering – und alle strömten herbei.

Ex-Bundespräsident Christian Wulff etwa, der seit vielen Jahren mit Mandoki befreundet ist und das Wort Freiheit mit Sorge umkleidete: „Obwohl wir unser Grundgesetz haben, trotz der Erklärung der Menschenrechte und der Gründung der Vereinten Nationen gerät gerade vieles ins Rutschen.“ Es zeige sich erneut, dass am Ende keine Regierung, keine Verfassung, kein Geheimdienst die Demokratie verteidigen könne. „Das können nur möglichst viele Demokratinnen und Demokraten.“

Bayerns Landtagspräsidentin Aigner, vom Gastgeber als „Soulsister Ilse“ umarmt, von den Gästen umgarnt und immer wieder als „unsere zukünftige Bundespräsidentin“ begrüßt, sagte vor dem Kamin, dass ihr, Jahrgang 1964, die Freiheit in Oberbayern in die Wiege gelegt worden sei. Ebenso die Freiheit des Glaubens: „Es zerreißt mir das Herz, dass jüdische Mitbürger sich nicht mehr sicher fühlen können bei uns.“ Mit diesen Worten wandte sie sich an Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Diese hatte auf einem weichen Sessel bei Familie Mandoki Platz genommen, um bittere Feststellungen zu treffen. Die Frage der Freiheit sei so brennend aktuell, dass man nicht bis nach Ungarn schauen müsse. „In der Gegenwart ist unsere Freiheit durch Unsicherheit eingeschränkt“. Die 93 Jahre alte Dame, Überlebende des Holocaust, warnte: „Wir wissen längst, wohin die Reise gehen kann – und wir kennen den Weg dorthin.“ Später entschwanden die Gäste der Soiree nachdenklich in die Nacht.