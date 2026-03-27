Wegen Holocaust-Leugnung und der Verwendung von Nazi-Symbolen ist ein in der Szene international bekannter Verschwörungstheoretiker aus Tutzing angeklagt worden. Dem 71-Jährigen werde unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die Ermittler gehen demnach bei dem Mann von einer „gefestigten antisemitischen, rechtsextremen und fremdenfeindlichen Tatmotivation“ aus.

Der 71-Jährige ist den Angaben zufolge bereits mehrfach wegen ähnlicher Taten vorbestraft und hat mit Videos auf Plattformen wie Telegram Tausende Zuschauer gefunden. Die Generalstaatsanwaltschaft geht von mindestens 40 Fällen aus: So soll der Mann etwa Verschwörungstheorien gegen Juden verbreitet, den Mord an sechs Millionen jüdischen Menschen während der NS-Diktatur geleugnet und verfassungswidrige Symbole wie etwa Hakenkreuze gepostet haben.

Der Mann sitzt demnach seit Oktober 2025 in Untersuchungshaft. Die Anklage gegen ihn hat der zentrale Antisemitismusbeauftragte zum Landgericht München II erhoben. Dort muss jetzt darüber entschieden werden, ob es in dem Fall zu einem Prozess kommt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.