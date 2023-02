Das Künstlerkollektiv "Turtle Magazin(e)" beginnt eine Schreib-Residency in der Monacensia - und stellt sich und sein neues Magazin dort am Samstag vor.

Welche Sprache Körper sprechen, wie sie sich formen und voneinander unterscheiden, hat das Künstlerkollektiv hinter "Turtle Magazin(e)" in seiner vierten Ausgabe "Körperlich: Formen in der Welt" genauer unter die Lupe genommen. Die multimedialen Ergebnisse präsentieren die Künstlerinnen und Autorinnen am Samstag in der Monacensia. Es gibt Workshops (10 und 14 Uhr, Anmeldung unter info.turtlemagazin@gmail.com) und um 19 Uhr eine interaktive Lesung. Bei der anschließenden After-Showparty mit Ambient-Techno von DJ Arnis Aleinikowas im Café Mona feiern die Künstler nicht nur das Magazin-Release, sondern auch ihre beginnende Schreib-Residency in der Monacensia.

"Turtle Magazin(e)", Release-Event, Sa., 25. Feb., Monacensia, Maria-Theresia-Str. 23, muenchner-stadtbibliothek.de/schreibresi