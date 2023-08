Von Oliver Hochkeppel

Am Anfang stand 2018 das Debütalbum "Tunnel Visions" der Band Ark Noir. Der Titel klang so programmatisch für ihren "Electronic Alternative Experimental Jazz", dass die drei Band- Masterminds - Saxofonist Moritz Stahl, Schlagzeuger Marco Dufner und Bassist Robin Jermer - ihn dann nach und nach zur Marke einer Konzert- und Festivalreihe sowie mittlerweile auch eines Labels machten.

Alles unter dem Gesichtspunkt, die Grenzen zwischen elektronischer Musik, Pop und experimenteller Musik aufzulösen, zwischen Livekonzert und Clubnacht, zwischen Improvisation und Komposition, aber auch zwischen akademischen und praktischen Perspektiven auf Musik. Das Label darf nun die zweite diesjährige "Jazz Summer Week" in der Unterfahrt gestalten. Was zwischen dem 8. und 12. August wieder eine Art Mini-Festival ergibt. Treten doch an jedem der fünf Abende andere Musiker aus dem Tunnel-Visions-Kosmos auf.

Den Anfang machen die Gründer selbst. Wie gewohnt kommen Ark Noir als eigentlich normal besetztes Quintett daher - neben Stahl, Duffner und Jermer Basti Pfeifer an den Keyboards und Tilman Brandel an der Gitarre. Freilich klingt ihre Musik alles andere als normal. Manchmal rau und düster, angetrieben von hypnotischen Beats und durchzogen von eindringlichen Texturen, entstehen cineastische Soundwelten, in die man sich gut fallen lassen kann. Es ist nicht zu überhören, dass die Band im Dunstkreis der Jazzrausch Bigband entstanden ist (Stahl ist noch heute deren Lead-Saxofonist). Ark Noir sind sozusagen deren dunkle, synthetische Seite.

Lyrisches Klangspektrum: die Trompeterin Angela Avetisyan.

Dem Jazzrausch-Kosmos entstammen auch die drei Musiker, die die Tunnel-Visions-Macher speziell für diese Summer Week zu einem echten Powertrio zusammengespannt haben: die Trompeterin Angela Avetisyan, den Gitarristen (und Chef-Komponisten der JRBB) Leonhard Kuhn und den Schlagzeuger Simon Popp. Eine ungewöhnliche Besetzung, die viel Spielraum lässt für individuelle klangliche Entfaltung in alle Register und diverse Timbres. Avetisyan erweitertet ihr lyrisches Klangspektrum durch dezent eingesetzte elektronische Verfremdung. Auch Leonhard Kuhn bereichert das Ensemble durch sein technisches Knowhow. Ebenso der extrem vielseitige, über ein breites Instrumentarium verfügende Simon Popp, der dies bereits in den unterschiedlichsten Projekten demonstriert hat, von Hello Gravity über Fazer bis zu drei Soloalben.

Zwischen elektronischem Live-Set und Jazz-Konzert: Dani Scheffels.

Als nächster darf Dani Scheffels ran. Als einer Musikerfamilie entstammender Multiinstrumentalist, der beim Schlagzeug landete, versteht er sich nicht als "Drummer-Söldner", sondern auch als Komponist und Improvisator, der experimentell Genres vermischt und einen eigenen Sound kreiert. Mit atmosphärischen Flächen und komplexen Beats erzählt er Geschichten. In der Unterfahrt präsentiert Scheffels im Quintett mit Ralph Heidel am Saxofon, Tilman Brandl an der Gitarre, Vitalydeu Burtsev am Klavier und Lorenz Heigenhuber am Bass neue Eigenkompositionen. Angesiedelt zwischen elektronischem Live-Set und akustischem Jazz-Konzert.

Odizouu nennt Moritz Stahl sein Solo-Projekt.

Als nächstes präsentiert Moritz Stahl sein recht neues Solo-Projekt Odizouu. Mit Saxofon, einem analogen Pedalboard, das er wie ein Modularsystem bedienen kann, und einem Elektron Monomachine Synth-Sequenzer kreiert er hier musikalische Fragmente, die er "ambient improvisation & discoveries" nennt. Diese Improvisationen formen abstrakte, sphärische Traumwelten und Klanglandschaften, die vor allem von Neuzigerjahre-Tracks von Labels wie Warp oder Ninja Tune beeinflusst sind. Die Kombination mit seinem Jazz-Background sorgt für Rhythmik und Struktur. Für diesen Abend hat sich Stahl Verstärkung von den in Berlin lebenden Musikern Bernhard Hollinger an Bass und Sampler sowie Fabian Rösch am Schlagzeug geholt.

Als Beifer taucht Basti Pfeifer ab in avantgardistische Klanglandschaften.

Zum Abschluss der Tunnel-Visions-Woche präsentiert Beifer (alias Basti Pfeifer) sein Debütalbum "constant.transition": eine eklektische Fusion elektronischer Musik mit starken Einflüssen aus Dubstep, Garage und Drum'n'Bass, angereichert mit packenden Jazz-Elementen. Das genreübergreifende Werk führt mit komplexen rhythmischen Schichten und ungewöhnlichen Akkordstrukturen auf eine Reise durch dunkle Atmosphären und avantgardistische Klanglandschaften. Auf dem Album auch von Wanja Slavin und der Sängerin Enji begleitet, hat Beifer hier Ark Noir an seiner Seite, bei denen er inzwischen mit Sam Hylton abwechselnd die Tasten bedient. Und wie an jedem Abend wird die Musik durch Visuals von Marius Jopen ergänzt.

Ark Noir, Di., 8. Aug.; Avetisyan/Kuhn/Popp, Mi., 9. Aug.; Dani Scheffels, Do., 10. Aug.; Odizouu & Friends, Fr., 11. Aug; Beifer x Ark Noir, Sa., 12. Aug., jeweils 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de