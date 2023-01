Tumultartige Szenen haben sich am frühen Sonntagmorgen vor der Maxvorstädter Polizeiinspektion an der Türkenstraße abgespielt. Gegen vier Uhr waren laut Polizei zehn Personen vor der Wache aufgekreuzt. Sie forderten lautstark die Freilassung zweier Freunde, die sich wegen einer Körperverletzung in Gewahrsam befanden. Aufforderungen, das Grundstück und den Bereich zu verlassen, seien die zwischen 19- und 31-Jährigen nicht nachgekommen. Beim Wegschieben hätten sie gegen Beamte getreten. 19 Streifen waren im Einsatz. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden. Gegen alle zehn Randalierer werde unter anderem wegen Landfriedensbruchs ermittelt.