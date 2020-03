In einer Serie erinnerten sich SZ-Autoren an die Hassliebe zu ihren Instrumenten. Wir holen die Texte zurück - als Plädoyer für die Hausmusik.

Hand aufs Herz, Männer! Wer von euch hat ganz am Anfang nicht davon geträumt, Baggerfahrer, Fußballer oder Tubabläser zu werden? Nun, aus der Baggerfahrerkarriere ist dann nichts geworden, die Fußballerei erwies sich als zu anstrengend. Aber der Traum von der Tuba, der ließ sich irgendwann verwirklichen. Wenn auch sehr spät.

Bei den Regensburger Domspatzen musste man damals in den Achtzigern ein Instrument lernen, entweder Klavier oder Geige. Blasinstrumente waren erst mit Eintritt des Stimmbruchs erlaubt, weil Domkapellmeister Georg Ratzinger - vielen besser bekannt als "der Papstbruder" - fürchtete, der Luftdruck könne sich negativ auf die Stimme auswirken. Das ist zwar ungefähr so logisch, als würde man einen kausalen Zusammenhang zwischen Eis schlecken und Kreuzbandriss herstellen. Aber es war halt so. Ein bisschen Klavier schadete auch nicht. Als aber der Stimmbruch endlich einsetzte, hieß es, Tuba sei allenfalls als Zweitinstrument zulässig. Eine Schikane der maßgebenden Musiklehrerin, die aus der Cembalo-Fraktion kam und Blechblasinstrumente verachtete. Für ein Zweitinstrument fehlte die Zeit, der Traum vom Fußballerruhm war ja noch nicht ausgeträumt. Okay, dann also Trompete.

Beim Trompetenspielen lernt man immerhin, wie das Blechblasen funktioniert. Der Ansatz, die Ventile, die Stimmung in B. Herr Roßmanith war ein großartiger Lehrer, mit der Cembalo-Tante lag er ständig im Clinch. Jedenfalls bildete sein Unterricht die Basis, um das Tubablasen später autodidaktisch zu lernen.

Der Kindheitstraum wandelte sich zur Männerfantasie. Doch wer Tuba spielen will, braucht erst mal ein Instrument. Sind ja nicht billig, solche Kübel. Als die Provinzzeitung ihren Abonnenten ein Inserat schenkte, bot sich die Gelegenheit: "Bombardon gesucht." Tatsächlich rief einer an. "Wann kommen Sie?" - "Morgen." Der Mann war schätzungsweise zwei Meter groß und drei Zentner schwer. Tubist einer Dorf-Blaskapelle. Man braucht eine gewisse Statur, um mit einer Tuba zehn Kilometer zu marschieren, ohne dass einem die Luft ausgeht.

Da stand sie und glänzte in goldener Pracht. So gut wie keine Delle.

"Hast Geld dabei?" - "Freilich." - "Was zahlstn?" - "Tausend." Dann begann das Handeln. Der Tubist, der sich ein noch größeres Exemplar zugelegt hatte, erwies sich dabei als hartnäckig und geduldig. Das war insofern bemerkenswert, als bei seiner Frau die Wehen eingesetzt hatten. Das erste Kind. Sie wollte ins Krankenhaus, sofort, sie wimmerte. Aber der Tubist handelte und handelte. Um die Frau zu erlösen, gab es nur eine Möglichkeit: den Geldbeutel zu leeren. 1300 Mark. War immer noch günstig.

Eine Woche später - länger dauerte es dank Herrn Roßmaniths Grundausbildung nicht mit den ersten zwei Tonleitern - spielte diese Tuba im Keller eines Freundes Schottische und Zwiefache. "Unser oide Kath", "Das Arschloch von Leinsiedl", diese Sachen. Heute macht sie Rockmusik. "Sledgehammer", "Mustang Sally", diese Sachen.