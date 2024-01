Rita Levi-Montalcini erhielt 1986 den Nobelpreis für Medizin. Peter Badge hat sie fotografiert. Seine grandiosen Fotoporträts hängen derzeit in der Immatrikulationshalle der TU. Auch als Ansporn für die Studierenden.

Von Susanne Hermanski, München

Die Studierenden der Technischen Universität in der Arcisstraße strömen zurzeit täglich zu Hunderten an diesen Bildern vorbei. Nicht wenige dürften davon träumen, einmal dazuzugehören zu diesem besonderen Kreis. Es sind allesamt Nobelpreisträger, die da abgebildet sind, Frauen und Männer, allesamt Wissenschaftler, die sich verdient gemacht haben um die Menschheit - so besagt es die Auszeichnung, die sie erhalten haben.