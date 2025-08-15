Nervös nimmt Katrin E. neben ihrer Anwältin Platz. Einen kurzen Moment zu Beginn der Verhandlung sieht es so als, als komme es gleich zum Showdown mit ihrem früheren Chef im Sitzungssaal 1 des Münchner Arbeitsgerichts.
Rechtsstreit um Entlassung einer Ärztin am TU-Sportcampus„Explodiert und völlig aus den Fugen geraten“
Lesezeit: 7 Min.
Wurde ein Medizin-Professor der TU München gegen eine Kollegin übergriffig? Das Arbeitsgericht findet klare Worte zur Entlassung der Ärztin, die die Vorwürfe erhebt.
Von Uwe Ritzer, München
