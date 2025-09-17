Rechtsstreit um Entlassung einer Ärztin am TU-Sportcampus „Frau Dr. E., Sie gewinnen auf der ganzen Linie“ 17. September 2025, 14:08 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Was genau auf dem Sportcampus der TU München vorfiel, untersuchte das Gericht nicht. Die Formfehler reichten der Kammer aus, um die Entlassung der Ärztin für unwirksam zu erklären. (Foto: Christian Kunz/picture alliance/dpa)

TU München und Freistaat verlieren vor dem Arbeitsgericht einen Prozess gegen eine Leitende Oberärztin. Diese hatte ihren Vorgesetzten eines tätlichen Angriffs beschuldigt. Später war ihr gekündigt worden – ohne zuvor den Personalrat anzuhören.

Von Uwe Ritzer, München

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback