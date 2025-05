In den USA werden Universitäten massiv angegriffen. Ist so etwas auch hierzulande möglich? Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München, spricht über mögliche Gefahren und den Vorteil der Bildung in Deutschland.

Interview von Katharina Haase

Der Lebensmittelchemiker Thomas Hofmann wird auch in den kommenden sechs Jahren der Technischen Universität München (TUM) als Präsident vorstehen. Am vergangenen Montag wurde der 57-Jährige in seinem Amt bestätigt. In seiner ersten Amtszeit konnte die Universität große Erfolge erzielen. Zum Gespräch lädt er in sein mit Holz vertäfeltes, geräumiges Büro im Hauptgebäude der TUM, aus dessen Fenster man auf die Alte Pinakothek blicken kann.