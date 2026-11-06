Die Technische Universität München (TUM) hat derzeit mit den Folgen eines Hackerangriffs zu kämpfen. Wie die Universität am Freitag auf ihrer Website mitteilte, sei es Angreifern gelungen, in das Portal myTUM zu gelangen. Kurz darauf erhielten die Studierenden eine Mail, in der sie über den Vorfall informiert wurden. Bei diesem seien Passwörter für die zentrale Anmeldung an TUM-Systemen erbeutet worden, heißt es vonseiten der Universität. Betroffen seien alle Personen, die einen myTUM-Account besitzen.

Auch Zugangsdaten des zentralen Campus-Management-Systems TUMonline konnten gestohlen und das Portal nachfolgend gehackt werden. Beide Plattformen seien deshalb vom Netz genommen worden und derzeit nicht erreichbar.

Kurz zuvor hatte ein Student in einer Mail an die SZ von einem „möglichen Hackerangriff“ auf die TUM berichtet. In Gruppenchats sei von einem „internen Sicherheitsvorfall seit 2. November“ berichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt habe sich bereits der TUM-Kalender nicht mehr aktualisieren lassen, so der Student. Eine Nachfrage bei der Presseabteilung der TUM durch den Studenten sei jedoch nicht beantwortet worden.

Auf der Online-Plattform Reddit hatten sich bereits in den vergangenen Tagen Nutzer über die Systemschwierigkeiten bei der TUM gewundert. Ein Nutzer postete daraufhin eine Mail, die laut seiner Aussage am Donnerstag an die naturwissenschaftliche Fakultät versandt worden war. In dieser heißt es, die Portale seien zum Schutz vor vermehrten Hackerangriffen offline genommen worden. Eine erfolgreiche Attacke wurde dort vorab nicht erwähnt. Die TUM bestätigte jedoch auf SZ-Anfrage am Freitag, dass der Vorfall sich bereits zu Wochenbeginn ereignet habe.

Wie viele Personen betroffen sind, und welche Daten jeweils abgerufen werden konnten, ist derzeit unklar. Die TUM weist darauf hin, dass neben dem Passwort für den TUM-Account auch Name, private Anschrift und Geburtsdatum abgerufen worden sein könnten. Bei Beschäftigten der TUM könnten sich zudem die Dienstanschrift sowie die dienstliche Telefonnummer, bei Studierenden die Matrikelnummer, Studiengang und die Anzahl der Fachsemester in den Händen der Hacker befinden. Nach der derzeitigen Auswertung aller Zugriffe gehe man davon aus, dass Daten wie Noten oder Bewerbungen nicht betroffen seien. Dies befinde sich jedoch noch in der Prüfung.

Nach Entdecken des Vorfalls seien die betroffenen Accounts umgehend gesperrt worden, sodass der Angriff sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht weiter habe ausbreiten können. Der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz sei informiert und Strafanzeige erstattet worden. Dass die Verantwortlichen für den Angriff tatsächlich gefunden werden könnten, sei jedoch höchst unwahrscheinlich, erklärte die TUM auf Anfrage. Somit sei auch eine Aufdeckung der genaueren Hintergründe bislang ungewiss.

Wie TUM-Präsident Thomas Hofmann kürzlich in einem SZ-Interview erklärte, müsse die TUM mittlerweile täglich unzählige Cyberattacken abwehren. Ein Vorfall dieses Ausmaßes war bisher nicht bekannt geworden. Auf der Website heißt es, die TUM bedaure den Vorfall und arbeite mit Hochdruck an einem noch besseren Schutz der Systeme.

Was die Technische Universität möglichen Betroffenen nun rät

Die TUM bittet alle Betroffenen, ihre Passwörter zu ändern. Dafür stünden bis Montag mehrere Optionen zur Verfügung. Zudem sei im Anschluss die Aktivierung einer Multi-Faktor-Authentifizierung nötig, also einer zusätzlichen Bestätigung der Anmeldung. Konten, die bereits eine solche doppelte Authentifizierung nutzten, seien bei dem Hackerangriff geschützt gewesen.

Die TUM rät weiterhin dazu, Passwörter im privaten Bereich ebenfalls zu ändern, sofern diese mit dem TUM-Passwort übereinstimmten. Noch ist unklar, ob die Hacker die abgerufenen Daten auch verwendeten. Betrügerisch wirkende Mails oder Anrufe sollten dem TUM-Sicherheitsservice gemeldet werden.

Der Vorfall an der TUM ist damit bereits die zweite große Cyberattacke auf eine Münchner Universität binnen zwei Monaten, bei der die Angreifer große Mengen Daten erbeuten konnten. Mitte September hatten Hacker an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) persönliche Daten von Hunderttausenden aktuellen und ehemaligen Studierenden abgerufen. Dabei waren teilweise auch Kontodaten betroffen. Auch im Falle dieser Attacke konnten die Verantwortlichen bislang nicht ausfindig gemacht werden.