Fritz Koenig hätte sich vermutlich geschmeichelt gefühlt von der großen Aufmerksamkeit, die ihm derzeit zuteilwird. Während man sich in Altdorf und Landshut bemüht, sein ehemaliges Anwesen auf dem Ganslberg wiederzubeleben , würdigt ihn die Technische Universität München (TUM) im Nachklang seines 100. Geburtstages am 24. Juni mit einer Ausstellung und einer Veranstaltungsreihe. Der Anlass für die Ehrung: Fritz Koenig hatte von 1964 bis 1995 den Lehrstuhl für plastisches Gestalten an der TUM innegehabt. Berufungen an die Akademie für Bildende Kunst hatte er zuvor abgelehnt. Ihm schien es sinnvoller, sich mit angehenden Architekten und Architektinnen über Form, Proportion und Raum auseinanderzusetzen und auf diese Weise den öffentlichen Raum mitzugestalten.

„Fritz Koenig. Lehrer. Bildhauer. Architekt“ ist die Ausstellung betitelt, die die TUM gemeinsam mit dem Freundeskreis Fritz Koenig und Stefanje Weinmayr, der ehemaligen Leiterin des Landshuter Koenig Museums auf die Beine gestellt hat. Letzter sammelte, unterstützt von der Bayerischen Architektenkammer, jede Menge Material, das bislang noch nie zu sehen war: Fotos, Zeitzeugenberichte, Studienaufgaben und Werke von damaligen Studierenden.

Begleitet wird die Schau von Vorträgen. Den Auftakt bildet am 4. November, 19 Uhr, eine Eröffnung mit Freunden, Weggefährten und Schülern. Über Koenig sprechen werden der frühere TUM-Präsident Wolfgang A. Herrmann und der ehemalige Minister Kurt Faltlhauser. Die Perspektive des Schülers bringt Architekt Peter Brückner ein.

Spannend werden dürfte die Diskussion am 7. November (19 Uhr), ebenfalls im Friedrich von Thiersch Hörsaal. Debattiert wird an diesem Abend über einen zeitgemäßen Umgang mit dem Erbe des Bildhauers. Dazu gehören neben der digitalen Aufbereitung seines Werkes die wissenschaftliche Nachlasspflege und die programmatische Ausrichtung des ihm gewidmeten Museums in Landshut, aber auch seines Anwesens auf dem Ganslberg, für das inzwischen ein Nutzungskonzept vorliegt. Debattieren werden unter anderen Pia Dornacher, Leiterin des Museums Lothar Fischer, Mathias Pfeil, Generalkonservator des Landesamtes für Denkmalpflege, der Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz, Daniel Schreiber, Leiter der Städtischen Museen Landshut, und Martin Scharrer, Vorstand des Freundeskreises.

Ein Spaziergang mit Stefanje Weinmayr rundet das Angebot ab. Besucht werden Koenigs Werke rund um die TUM. Treffpunkt am 8. November, 14 Uhr, ist die Immatrikulationshalle der TUM.

Fritz Koenig. Lehrer. Bildhauer. Architekt, Montag, 3., bis Sonntag, 9. November, Immatrikulationshalle, TUM, Eintritt zu allen Veranstaltungen frei