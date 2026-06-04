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TSV 1860 München„Diesen Fluch endlich loswerden“: Löwen-Fans zwischen Frust und Hoffnung

Lesezeit: 5 Min.

Selbst das Vereinswappen scheint zu weinen.
Selbst das Vereinswappen scheint zu weinen. Johannes Simon

Zwangsabstieg in die vierte Liga – die Anhänger des TSV 1860 sind darüber nicht nur traurig. Nicht wenige hoffen auf einen Ausstieg des Investors Hasan Ismaik. Doch ein prominenter Fan mahnt: Das allein werde den zerstrittenen Verein nicht retten.

Von David Costanzo und Tom Soyer

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Der TSV 1860 München muss nach Streit mit dem ungeliebten Investor Hasan Ismaik in die vierte Fußballliga absteigen – und man würde bei den „Löwen“ erwarten, dass sie am Tag nach diesem Desaster brüllend auf die Straßen Giesings gehen. Doch am Tag nach der Abstiegs-Entscheidung dominiert in Giesing Tristesse. Vorm Stadion: Leere. Beim Löwenbräu nebenan: keine Fan-Debatten, sondern stiller Biergartenbetrieb. Am Giesinger Grünspitz: ein paar versprengte Fans, vor sich nur die Bierflaschen – und die Hoffnung, dass Sechzig den verhassten Investor endlich loswerden könnte.

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