Die Gedenkfeier der Sechzger-Fans für den ehemaligen Löwen-Trainer Werner Lorant am Maifeiertag ist würdig und heiter zugleich. Die Trauergäste erinnern sich an einen kantigen Charakter, der aber mehr war als nur der „Werner Beinhart“.

Von Tom Soyer

Wie verabschiedet man den kantigen Löwen-Trainer Werner Lorant, der in seinen „goldenen Jahren“ nicht nur von seiner Frisur her immer unter Starkstrom stand für die Münchner Löwen? Und wie bekommt man als Münchner Traditionsverein eine Giesinger Kirche beinahe in Hörweite des Sechzgerstadions für so eine Trauerfeier voll? Die Antwort am Maifeiertag fällt eindeutig aus: Man lässt den 1860-Fan und Pfarrer Rainer Maria Schießler diese Feier abhalten, und schon ist das Stadion, pardon, die Kirche voll.