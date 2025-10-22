Eine Doku über Aufstieg und Fall des TSV 1860? Puh, das klingt aber nach Überlänge. Wie bitte schön soll man denn dieses ewige Auf und Ab filmisch in den Griff kriegen können? Einen Klub, der an einem Tag den Ausstieg des schwerreichen Sponsors per Straßenfeuerwerk feiert wie eine Meisterschaft, um wenig später wieder in Sack und Asche zu gehen, weil es sich der Geldgeber aus dem Morgenland noch mal anders überlegt hat. Eins vorneweg: Die Doku-Reihe „Rise & Fall“ hat dieses Kunststück tatsächlich vollbracht, und das nicht in Überlänge, sondern in fünf schön dichten Portionen à 30 Minuten, ganz ohne wertenden Besserwisser aus dem Off, dafür mit exzellent gecasteten Protagonisten aus dem prallen Löwen-Leben, die Sätze sagen wie: „Ich bin Löwe geworden, weil’s nicht anders ging.“ Chapeau, wie sie in Giesing sagen!
Film-Doku über den TSV 1860 MünchenDas ganze Leiden der Löwen – in einer Serie
Männer-Egos, Machtspielchen und sportliche Achterbahnfahrten: Das Bayerische Fernsehen packt eine der verrücktesten Vereinsgeschichten im deutschen Fußball in fünf Doku-Folgen. Kann das gut gehen?
Von Thomas Becker
