Auf den Spuren des TSV 1860 / Prozess um Attacke in Pöcking

Von Isabel Bernstein

Eigentlich sollte unsere Serie zu Spaziergängen durch München schon vergangene Woche enden. Sie war im November gestartet, zu Beginn des zweiten Lockdowns wollten wir unseren Leserinnen und Lesern einen anderen, überraschenden Blickwinkel auf die Stadt bieten. Wir begaben uns auf die Spuren von Verbrechern, Prominenten, königlichen Hoflieferanten und Liebenden , besuchten Orte, an denen Künstlerinnen und Künstler tätig sind oder waren, sich Gruselszenen abspielen oder der ewige Stenz sein Unwesen trieb (SZ Plus) . Nun sollte Schluss sein, nach 28 Folgen. Aber wie das so ist mit Kollegen: Es kam anders.

Den vermeintlich letzten Spaziergang schrieb René Hofmann über den FC Bayern (SZ Plus) , ausgerechnet! Das geht ja gar nicht, diesen eitlen Fatzken das letzte Wort zu überlassen, empörten sich die Löwen-Fans der Redaktion. Und ehe man sich versah, schwärmte Gerhard Fischer aus, um den Beweis anzutreten, dass ein Spaziergang auf den Spuren des TSV 1860 München (SZ Plus) viel interessanter ist.

Ob ihm das gelungen ist? Entscheiden Sie selbst. Dieser Spaziergang ist jedenfalls der Schlusspfiff der Serie. Diesmal wirklich. Zumindest, bis sich die Kolleginnen und Kollegen wieder zu Wort melden.

Alle Spaziergänge haben wir übrigens für Sie in einem digitalen Dossier gebündelt, zu finden unter sz.de/spazieren.

DER TAG IN MÜNCHEN

München lockert nicht Öffnungen von Biergärten oder Kinos erteilt der OB Reiter eine Absage. Das lasse die Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht zu. Die Enttäuschung ist groß.

Musterklage zu Mieterhöhungen scheitert in letzter Instan Der Bundesgerichtshof erklärte eine Mieterhöhung von 729 Euro pro Monat für zulässig - das dürfte auch in anderen Städten Folgen haben.

Eggarten-Siedlung: Selbstverpflichtung zu grün, lebendig und klimafreundlich Die Investoren des neuen Stadtquartiers wollen mit einer eigenen Charta Kritiker ihres umstrittenen Vorhabens überzeugen. Neben den Auswirkungen auf das Stadtklima ist auch das Verkehrskonzept ein Streitpunkt.

Prozess: Kind hatte geringere Überlebenschancen als Erwachsene Sachverständige rekonstruieren den Racheversuch von Thomas G., der mit seinem Auto auf seine damalige Lebensgefährtin, ihre Tochter und drei weitere Menschen zugerast war.

