Von Patrik Stäbler

Sollte der TSV 1860 München demnächst mal wieder ein Wunder brauchen - sagen wir in der 89. Spielminute beim Stand von 1:2 - dann dürfte im "Bamboleo" sicher das eine oder andere Stoßgebet gen Himmel geschickt werden. Oder genauer gesagt: gen Decke, wo Dutzende goldene Sechziger-Löwen auf grünem Grund prangen. Und zumindest die Sitzgelegenheiten darunter, auf denen es die Fans vermutlich vor Spannung kaum aushalten, sind dafür bestens geeignet. Denn die schlichten Holzstühle, die der TSV für sein neues Vereinsheim namens "Bamboleo" erworben hat, standen einst in einer Kirche in Mecklenburg-Vorpommern. "Das heißt also", sagt Julian Reich, während sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitet, "dass auf diesen Stühlen schon oft gebetet wurde."