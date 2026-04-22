Liselotte Knecht hängt noch ein bisschen schief, befinden die drei Löwenfans. Also nachjustieren, jetzt passt’s. Das Plakat über die Präsidentin des TSV 1860, die das Amt als erst zweite Frau an der Spitze eines deutschen Profivereins von 1988 bis 1992 ausübte, ist in den kommenden Wochen in einer Ausstellung in der Volkshochschule Ramersdorf zu sehen. Auf zehn Infotafeln wurden Biografien von Vereinsmitgliedern aufgearbeitet, die die Stadt besonders geprägt haben. Neben Knecht hängen die Leichtathletin Zenta Kopp, die 1956 einen Weltrekord über 80 Meter Hürden lief, und der Boxer Ali Çukur, der Anti-Gewalt-Trainings für Jugendliche leitet.