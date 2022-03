Weil er verrückt nach dem schwimmenden und fliegenden Wunderauto namens "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" ist, lässt ein Baron den Großvater und die Kinder des mittellosen Erfinders Caractacus Pott entführen. Woraufhin der Vater und seine neue Freundin Truly sofort die Verfolgung aufnehmen. Märchenhaft und turbulent geht es zu in dem Musical "Tschitti Tschitti Bäng Bäng", dem ein Kinderbuch des englischen Autors und James-Bond-Erfinders Ian Fleming zu Grunde liegt. Der dazugehörige Musical-Fantasyfilm, der unter anderem auf Schloss Neuschwanstein gedreht wurde, kam 1968 in die Kinos. 2002 wurde der erfolgreiche Film für das Londoner West End in ein Bühnenmusical verwandelt. Dem Staatstheater am Gärtnerplatz mit seinem Intendanten Josef E. Köpplinger gelang es als erster deutschsprachiger Bühne, die begehrten Aufführungsrechte zu bekommen. Dort steht das Musical vom 18. März an erneut auf dem Spielplan.

Tschitti Tschitti Bäng Bäng, Wiederaufnahme Fr., 18. März, 19.30, www.gaertnerplatztheater.de