Das Konzept Stehausschank kommt an bei den Münchnern. Der Geschäftsführer von Giesinger Bräu und Stehausschank-Vorreiter Steffen Marx hätte am liebsten in jedem Stadtteil einen. Aktuell sucht er nach neuen Standorten in Pasing, Moosach, Schwabing, Neuhausen und im Glockenbachviertel. Auch Dieter Schweiger, besser bekannt als „Obststandl-Didi“, kündigte vor Kurzem an, im kommenden Jahr Wirt des ersten „Brauerei-Ausschanks“ der Münchner Kindl Brauerei werden zu wollen.

Derweil hat Löwenbräu mit dem neuen Stehausschank „Tscharlie's“ in der Lindwurmstraße vor wenigen Wochen ein Pilotprojekt gestartet, bei dem das Bier nicht aus Fässern, sondern aus drei kleinen Tanks an der Decke über dem Bartresen gezapft wird. Dadurch muss es nicht zusätzlich mit CO₂ angereichert werden. Neben dem Tankbier (Halbe Helles, 4,50 Euro) stehen auch Spritz (z.B. „Franzi Spritz“ mit Wein und Rhabarber, 6,90 Euro), Longdrinks (z.B. Gin Tonic, 9,90 Euro) und Brotzeitschmankerln wie „Radi“, Wurst und Bergkäse auf der Karte (Tscharlie's, Lindwurmstraße 42, Dienstag bis Samstag 17 bis 24 Uhr, am Wochenende länger).

Im Zenetti ums Eck kommt das Augustiner Helle (4,40 Euro) klassisch vom Fass. Nach Umbau ist vom boazigen Vorgängerlokal Zenetti Pils außer dem Namen und einem Teil der Belegschaft nicht mehr viel übrig. Achilleas Tziomakis und Michael Schilling sind langjährige Freunde und jetzt die neuen Wirte des Bar-Bistros gegenüber dem Volkstheater. Tziomakis betreibt im Viertel bereits das Café Ola Ta Kala, dagegen ist es für Schilling – bei Tag der Chefredakteur der Abendzeitung – das erste Gastro-Projekt. Er ist überzeugt: „Bei uns gibt es die besten Fleischpflanzerl der Stadt!“ - sogar mit veganer Alternative von der Veganen Fleischerei am Viktualienmarkt (Zenetti, Zenettistraße 20, Dienstag bis Sonntag 17 Uhr bis Open End, www.zenetti-muenchen.de).

Doch was, wenn nach ein paar Halben im Schlachthofviertel der kleine Hunger kommt und alle umliegenden Küchen schon zu haben? Die Traditionsmetzgerei Gaßner schickt Rettung, besser gesagt deren neuer, vollautomatisierter 24-Stunden-Kiosk. „Öffnungszeiten san uns Wurscht“, steht auf der Eingangstür des kleinen Kioskhäuschens geschrieben. Die lässt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit einem QR-Code öffnen, sobald man sich per Online-Link registriert und eine Zahlungsmethode hinterlegt hat. Ein Mitternachtssnack mit Kabanossi, Fleischsalat oder Tiefkühlpizza? Nach Ladenschluss noch schnell den Notvorrat mit Nudeln und Eiern auffüllen? Oder spontan am Sonntag grillen mit Kräuterbaguette, Steaks und Grillkäse? Alles da, selbst der Sack Grillkohle (Metzgerei Gaßner 24/7-Verkauf, Zenettistraße 7).