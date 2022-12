Von Jutta Czeguhn

Ein kurzer, heftiger Trommelwirbel, dann die Streicher. Schicksalhaft schwermütig ist der Beginn von Tschaikowskis "Hamlet"-Ouvertüre. Zu diesen Klängen wird die Bühne im Nationaltheater mit einem riesigen, zwanzig mal zehn Meter großen Schleier verhangen sein. Wochenlang haben die Bühnenmaler der Staatsoper daran gearbeitet. Nach den exakten Vorgaben von Design-Star Jean-Marc Puissant, der auch die Kostüme zu Alexei Ratmanskys neuem Ballett geschaffen hat. Am Freitag, 23. Dezember, feiern seine "Tschaikowski-Ouvertüren" am Haus ihre Uraufführung, wie sooft bei Ratmansky choreografische Reflexionen über den klassischen Tanz. Er, der Shakespeare und vor allem Tschaikowski liebt, hat sich Ausschnitte aus dessen Konzertouvertüren "Hamlet", "Romeo und Julia" und "Der Sturm" vorgenommen.

Detailansicht öffnen Der Meister macht's vor: Alexei Ratmansky ist in Kiew aufgewachsen und hat am Bolschoi seine Tanzausbildung absolviert. (Foto: Ksenia Orlova)

"Die Musik stand lange fest, und ich möchte Tschaikowski nicht Putin überlassen. Tschaikowskis Musik gehört der ganzen Welt", lässt sich der Choreograf vorab von der Staatsoper zitieren. So lautet also seine Antwort auf Forderungen wie etwa jüngst des ukrainischen Kulturministers, Werke russischer Komponisten zu boykottieren. Alexei Ratmansky, 1968 in St. Petersburg geboren, hat einen ukrainischen Vater und eine russische Mutter. Er ist in Kiew aufgewachsen, hat seine Tanzausbildung am Bolschoi in Moskau absolviert und kehrte später nach Kiew als erster Solist beim Ukrainischen Nationalballetts zurück, wo er auch seine ukrainische Frau Tatiana Kilivniuk kennenlernte. Zum Zeitpunkt des russischen Angriffs auf die Ukraine war Ratmansky künstlerischer Direktor am Bolschoi, noch am Tag der Invasion verließ er mit seiner Familie und seinem internationalen Team Russland via Warschau. Und kehrte nach New York zurück, wo er seit 2009 eine Künstlerresidenz am American Ballet Theatre hat. Mit dem Bayerischen Staatsballett hat er in diesem Jahr bereits "Bilder einer Ausstellung" für den Ballettabend "Passagen" einstudiert.

