Nicht alles in der neuen Serienkiller- Ausstellung sieht zum Fürchten aus. Zum Beispiel dieser VW-Käfer im düsteren Licht, eigentlich niedlich wie ein Film-Charakter. Und so sollte er auch wirken. Sein Besitzer hat ihn extra ausgewählt, um seine Mordfantasien leichter in die Tat umzusetzen. So erklärt es Thorsten Sueße. Bevor er Krimiautor und „True Crime“-Berater wurde, schrieb der Psychiater Gutachten darüber, ob ein Gewaltverbrecher schuldfähig war oder ob noch Gefahr von ihm ausging.

Gefährlich war der Besitzer des VW-Käfers ohne Frage, wie ihn Sueße beschreibt: hoch manipulativ, narzisstisch, gut aussehend, von Kindheit an im Innersten zerrüttet. Das alles zusammen hat ihn befähigt, einer der berühmtesten Serienmörder zu werden: Ted Bundy. Ein Popstar des Horrors, der zwischen 1974 und 1978 wohl hundert Frauen umbrachte, 30 Morde gestand er.

Eine von Bundys Strategien kann der Besucher anhand der Ausstellungsstücke nachvollziehen. Mit Krücken und falschem Gipsarm täuschte der junge Mann Hilfsbedürftigkeit vor. Seine Opfer, meist Studentinnen, trugen ihm dann seine Bücher arglos zu dem „knuffigen Auto“ (Sueße). Dort schlug er sie nieder und steckte sie in den Käfer. Den Beifahrersitz hatte er ausgebaut, um die Wehrlosen auf dem Boden verstecken zu können, der Türgriff (auch in einer Vitrine zu sehen) war abgeschraubt, damit sie nicht flüchten konnten. So schaffte Ted Bundy die Frauen weg, um sie zu vergewaltigen, seine „Gottgleichheit“ auszukosten und sie später zerstückelt zu vergraben.

Wer von solchen tatsächlich passierten Verbrechen – bei allem Grauen – fasziniert ist, gerne in die Köpfe und Abgründe der Täter schaut und älter als 16 Jahre ist, der wird in der neuen Ausstellung „Serienkiller“ im Münchner Pineapple Park fündig. Alle aber, die schon bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wegschalten und nach einer True-Crime-Podcast-Folge nicht einschlafen können, sollten das Polizei-Flatterband zur Ausstellung nicht überschreiten und dem letzten Satz des Introfilms misstrauen: „Viel Spaß!“

Die Details sind das Schlimme: In diesem Gewächshaus entdeckt man Leichenteile beim genauen Hinschauen. Fotos: Linus Harwig

Einen Raum nach dem anderen taucht man in dieser „immersiven“ Schau in Tatorte und Verstecke von 20 Serienmördern ein. Ein amerikanisches Wohnzimmer – eine kleine und eine größere Leiche liegen bäuchlings gefesselt und mit Tüten über dem Kopf herum. So hat der „unauffällige“ Vater und Pfadfinderführer Dennis Rader bevorzugt Familien in Wichita, Kansas gefoltert und getötet. „Zu solchen Tatorten werden wir als Rechtsmediziner gerufen, um herauszufinden, wie lange die Opfer schon tot sind, wie die Fesseln angelegt wurden“, sagt Sarah Stockhausen. Sie hat als „Aufschneiderin“, wie sie sich nennt, die Ausstellungsmacher ebenso beraten wie Torsten Sueße, der bekannte Münchner Leichenpräparator Alfred Riepertinger und Ludwig Waldinger, Kriminalhauptkommissar, Ermittlungs-Historiker und Buchautor („True Crime Oberbayern: Lügner, Betrüger, Mörder“). Bei einem ersten Rundgang standen sie den Medienvertretern bei, das Unfassbare hier zu begreifen.

Nicht für alles braucht man Experten. Wenn einem zum Beispiel ein als Clown verkleideter, grober Kerl anbietet: „Lass dir diese Handschellen anlegen, dann verrate ich dir meinen Entfesselungstrick“, kommt man vielleicht selbst drauf: lieber mal nicht mitmachen! Aber auf diese Art konnte John Wayne Gacy alias Pogo The Clown Ende der Siebziger 33 junge Männer vergewaltigen, umbringen und dann so in seinem Kriechkeller vergraben, wie es in der Ausstellungsinstallation anhand von Skelettattrappen nachzuvollziehen ist.

Wie in dieser Installation zu sehen, fesselte der Serienmörder Dennis Rader seine Opfer. Foto: Linus Harwig

Noch schlimmer: eine Waldhütte. Neben Tierfellen hängt an der Wand ein Anzug aus Menschenhaut, aus dem Lederlampenschirm schaut einen ein Gesicht an. So hat Ed Gein – eine der Vorlagen für Hannibal Lecter im Film „Das Schweigen der Lämmer“ – seine Mordopfer und ausgegrabene Leichen zu Trophäen gemacht, sie sich angezogen wie einen Pelzmantel, erklärt Sueße. Präparator Riepertinger ergänzt: Es erfordere viel Fachkenntnis, einen starken jungen Menschen auf diese Weise zu zerlegen.

In seinem Beruf in der Pathologie des Klinikums Schwabing musste Riepertinger verstümmelte Opfer wieder zusammenfügen, damit die Angehörigen am offenen Sarg den Toten selbst noch einmal sehen konnten. „Sonst bleibt ein lebenslanges Trauma, wenn sie sich nicht verabschieden können.“ Er sagt das im Raum des „Kannibalen von Rotenburg“, Armin Meiwes, in dem Plastikleichenteile liegen wie in einer Fleischtheke beim Metzger.

An den Details erkennt man oft die perfide Denkweise der Täter. Zynisches, wie die Duftbaumkette, die Fritz Honka in seiner Wohnung aufhing, um den Gestank zu überdecken. Der entströmte der Wandverkleidung, hinter der Frauen verwesten, die er auf der Reeperbahn in der Kneipe „Der Goldene Handschuh“ aufgegabelt hatte – der Autor Heinz Strunk hat einen nicht weniger verstörenden Roman über den Fall geschrieben, der von Fatih Akin verfilmt wurde (ein paar Ausschnitte sind zu sehen, es laufen dazu alte Schlager wie „Es geht eine Träne auf Reisen“).

Waldhütte des Grauens: So lebte Ed Gein inmitten seiner „Trophäen“. Er wurde zur Vorlage von Hannibal Lecter im Film „Das Schweigen der Lämmer“. Foto: Linus Harwig

Vieles hier ist unvorstellbar, auch wenn unzählige Schautafeln Erklärungsversuche und Fakten liefern. Das spießig schicke Apartment mit Lavalampe und Nackedei-Kunstdruckposter, in dem Jeffrey Darmer seine Aufrisse aus Gay-Bars lockte, sie zu willenlosen Zombies machen wollte (wie, das wollen wir dem Leser hier ersparen) und letztlich Teile von ihnen im Kühlschrank aufbewahrte. „Versetzen Sie sich mal in die Rolle der Polizeibeamten, die diese Wohnung als Erste betreten mussten“, sagt Waldinger.

Oder das Gewächshaus, in dem zwischen Grünpflanzen blutige Fingerkuppen aus der Erde schauen – der Kolumbianer Luis Alfredo Garavito Cubillos („La Bestia“) hatte 200, vielleicht 300 Buben und junge Männer missbraucht und getötet und entsorgt. Auch in der Sowjetunion, wo es offiziell keine Serienkiller geben durfte, tötete Andrei Tschikatilo („Bestie von Rostow“) 53 Frauen und Kinder. In der Schau sieht man einige auf Gleisen liegen, teils mit herausschauenden Därmen. Und es ist nur gut, dass diese Puppen hier oft (vermutlich absichtlich) so unrealistisch aussehen.

Die Veranstalter geben sich Mühe, die „Experience“ nicht zum Geisterbahnfahrt zu machen. Es gelingt nicht immer. Aber im Mittelpunkt soll die Aufklärung stehen, die Ermittlungsarbeit. Der LKA-Beamte Waldinger bemüht sich zu versichern, dass mit modernen Methoden viele Serientäter früher geschnappt worden wären. Man kann hier auch (zusätzlich zu bezahlen) mit Virtual-Reality-Brille Ermittlern bei der Arbeit helfen, die noch lebenden Opfer eines Serienmörders zu finden: im Verhörraum, am Tatort auf einer Landstraße und in einem stillgelegten Betriebsgelände. Bisweilen ist die virtuelle Realität hier fast zu real.

Auch der Opfer soll gedacht werden: Im Raum des Serienmörders Ted Bundy sind die Namen getöteter Frauen vor dem Täterfahrzeug zu sehen. Foto: Linus Harwig

In den Ausstellungsräumen liegen Mappen mit ausführlichen Täteranalysen bereit. In einem FBI-Büro sieht man, wie früher gearbeitet wurde: Aschenbecher, Dienstwaffen, Abstrichstäbchen. Wobei man sich nicht täuschen lassen soll, sagt Stockhausen: Mit DNA werden erst seit Mitte der Achtziger Mörder überführt. Der LKA-Beamte Waldinger ergänzt, dass damals viel Material archiviert wurde und heute noch alte Fälle gelöst werden. Neulich konnte auf diese Weise eine Polizistentochter aus Utah als Opfer von Ted Bundy aus dem Jahr 1974 identifiziert werden.

In seinem Raum, beim VW Käfer, stecken an einer grabartigen Stelle im Boden zahlreiche Fähnchen, teils mit Namen von Opfern darauf, größtenteils ohne. Auch der Gedenkstein für Fritz Honkas Opfer in Hamburg ist nachgebildet. Und am Ende des Rundgangs sind in einem stillen Raum die Namen vieler Opfer zu lesen. Dennoch steht man nach einem Spiegelsaal mit flackernden LED-Kerzen mitten im Souvenir-Shop und kann Socken mit dem Comic-Gesicht von Pogo The Clown kaufen. True Crime ist ein Geschäft, auch auf Kosten der Opfer. Umso wichtiger, dass Ludwig Waldinger darauf hinweist: „Das sind alles Menschen, die auf grausame Weise getötet wurden. Die Namen der Täter kennen wir alle, die der Opfer nicht.“