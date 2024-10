Das Truderinger Wirtshaus:Robuster Genuss

Von Carolus Hecht

Was war das damals für ein homerisches Gelächter, und das rund um den Erdball. Man schrieb das Jahr 1967, als der Werbegraphiker Helmut Winter allerlei lärmendes Kriegsfluggerät mit einer eschernen Balliste, einem dem Mittelalter nachempfundenen Katapult, in die Flucht schlug, von seiner Frau mit Knödeln munitioniert. Die köstliche Groteske erregte weltweit Aufsehen, endete mit der Einstellung des enervierenden Niedrigflugbetriebs über Pasing und einem Versöhnungsknödelessen mit dem amerikanischen Standortkommandanten in des Knödelschützen Haus.