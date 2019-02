14. Februar 2019, 18:53 Uhr Trudering Verdächtiger Koffer: S-Bahn evakuiert

Rund 150 Fahrgäste haben am Donnerstagmittag eine S-Bahn verlassen müssen, nachdem ein verdächtiges herrenloses Gepäckstück im Zug entdeckt worden war. Es dauerte gut eine Stunde, ehe Bombenentschärfer Entwarnung geben konnten: In dem mit Plastik umwickelten Trolley fanden sie Reiseutensilien und Lebensmittel, aber keinen Sprengstoff. Sicherheitsleute der Bahn hatten gegen 13 Uhr Alarm geschlagen. Die aus Ebersberg kommende Bahn der Linie S 6 wurde daraufhin in Trudering von der Bundespolizei komplett evakuiert. Die Reisenden mussten auf nachfolgende Züge warten. Die Zuggarnitur wurde dann auf ein Nebengleis gefahren, der Koffer dort von den Experten untersucht.