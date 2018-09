13. September 2018, 22:17 Uhr Trudering Trommelzug

Kurs im Familienzentrum fördert Kinder im Alter vom vier bis fünf Jahren musikalisch

Ein Kurs im Familienzentrum Trudering am Dompfaffweg 10 fördert Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren musikalisch. Im Unterricht werden folgende Themen behandelt: Ausprobieren verschiedener Orff-Instrumente, Gestaltung einer Klanggeschichte, bildhaftes Aufschreiben von Musik und Spaß bei Laufspielen mit musikalischen Aufgaben. In einer Eltern-Mitmachstunde wird ein eigenes Musikinstrument gebaut. Der Kurs wird von der Städtischen Sing- und Musikschule als Vorbereitung auf den Instrumentalunterricht anerkannt. Beginn ist am Montag, 17. September, 15 Uhr. Anmeldung: angela.weindorf@online.de oder telefonisch unter 436 37 46.