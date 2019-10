Warmwasser in der Messestadt

Ein Fahrradweg entlang der Truderinger Straße zwischen Bahnhof und Nikloaus-Prugger-Straße - das ist nur eines von vielen Themen, mit denen sich der Bezirksausschuss Trudering-Riem in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, im Kulturzentrum, Wasserburger Landstraße 32, befasst. Auch Messestadt-Themen kommen nicht zu kurz, gefordert werden etwa Namen für die kleinen Quartiersplätze. Auch die Geothermie und die Debatte um Rücklauftemperaturen des Wassers aus den Messestadt-Heizanlagen stehen im Fokus: Wieder wird offenbar befürchtet, dass die Stadtwerke Temperaturbegrenzer einbauen lassen könnten. Unter den Antworten der Stadt auf frühere Anträge darf man vor allem gespannt sein auf jene zum Thema Radlparkplätze am Truderinger Bahnhof.