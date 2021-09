Seit einem Jahr laufen die Bauarbeiten zur Verkehrsberuhigung in Trudering. Weil Parkplätze weggefallen sind und eine Umleitung eingerichtet worden ist, bleibt in den Geschäften die Kundschaft aus. Das macht vielen Einzelhändlern Sorgen

Von Nico Kellner, Trudering

Es ist ruhig im Truderinger Ortskern, wenn man mal den Krach der Baumaschinen außer Acht lässt: kaum Autos, kaum Fußgänger, die ihre Einkäufe erledigen. Seit Sommer 2020 wird die normalerweise geschäftige Truderinger Straße zwischen Bajuwarenstraße und Schmuckerweg umgebaut, weniger Parkplätze, schmalere Fahrbahn, breitere Gehwege, erstmals ein Radweg. Eine Flaniermeile soll im alten Ortskern entstehen, zehn Millionen Euro gibt der Stadtrat für die Verkehrsberuhigung aus. Seit einem Jahr ist der 500 Meter lange Straßenabschnitt eine Baustelle, ein Jahr sollen die Arbeiten noch dauern, und manche Geschäftsleute, die dort ihre Läden haben, plagt die Existenzangst.

Denn wo es früher ein stetes Hin und Her von Kunden, ein dauerndes Auf und Ab von Autos gab, kommt man jetzt weder hin noch her, und die Autos fahren wegen der Einbahnstraßenregelung nur noch stadtauswärts. Die Resignation bei vielen Ladenbesitzern ist deutlich zu spüren. "Normalerweise ist es bei uns voll um diese Zeit", berichtet Karola Straßer von einer alteingesessenen Metzgerei an diesem Vormittag mit Blick auf den leeren Verkaufsraum. Sie ist den Tränen nahe. Die Baustelle mache "die Läden tot", sagt sie.

‹ › Riesenbaustellen zur Ortskernsanierung an der Truderinger Straße. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Keine Kunden mehr. Das sagt Durdu Sicim vom Fruchthaus (mit ihrem Mann Hüseyin)... Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › ...ebenso wie Winfried Kraft vom Einrichtungshaus (mit seiner Frau Gabriele). Bild: Alessandra Schellnegger Wird geladen ...

"Dieses Jahr können wir komplett vergessen", stimmt die Inhaberin eines Schreibwarenladens zu. Besonders bitter sei das angesichts der Einnahmenausfälle durch Lockdowns und Corona-Auflagen. Durdu Sicim betreibt mit ihrem Mann seit sieben Jahren ein Fruchthaus. Wegen der Baustelle hat sie praktisch keine Laufkundschaft mehr - nur noch Stammkunden ließen sich blicken. Sicim freut sich auf den Tag, an dem die Straße wieder frei ist.

Das städtische Baureferat verweist dazu auf die Planungsunterlagen von 2019, die zwei Jahre Bauzeit vorsehen. "Laut den Schildern dauert es bis November 2022", sagt dagegen Petra Schmied, deren Bettengeschäft in einem Hinterhof untergebracht ist. "Wenn die mal fertig sind, werden viele Läden nicht mehr existieren", prophezeit sie. Und auch danach werde es weiterhin hart sein; gerade für die kleineren Betriebe. Schmied hat grundsätzliche Einwände gegen die Verkehrsberuhigung. "Der Durchgangsverkehr bringt den Menschen Geld", sagt sie, er sei wichtig für die Geschäftsleute in Trudering. Aber beim Konzept sei ja nicht auf die Firmen gehört worden - "eine große Katastrophe".

Das ist ein Wort, das in nahezu jedem Gespräch mit den Ladenbesitzern fällt. Viele von ihnen machen sich Sorgen um ihre Existenz. Denn neben der Baustelle gebe es ja noch Corona, und "die Miete muss ja trotzdem weiterhin bezahlt werden", so Karola Straßer von der Metzgerei. Sie könne wirklich nicht sagen, wie es weitergehe. Ihre Kunden - sofern denn welche kommen - beschwerten sich über die Parkplatzsituation, der Umsatz des Ladens sei um "ein gutes Viertel" eingebrochen.

Groß angelegte Stadtteil-Sanierung Die Sanierung des Truderinger Ortskerns ist Teil des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren". Seit 2009 stellen Bund und Länder Fördermittel zur Verfügung, um Kommunen bei den Baumaßnahmen in ihren Zentren finanziell zu unterstützen. Ziel sind attraktive Innenstädte und lebenswerte Stadtteilzentren. Neben Trudering gibt es eine Reihe anderer Stadtbezirke, die am Programm teilnehmen beziehungsweise den Prozess bereits hinter sich haben. Aubing ist dabei, oder Ramersdorf, das noch mittendrin steckt, das Meiste muss erst noch umgesetzt werden, etwa die Verlegung der Rosenheimer Straße, kurz bevor sie auf den Mittleren Ring trifft. Giesing ist mit dem Programm durch, zum Jahresende läuft das Sanierungsprogramm offiziell aus. "Aktive Zentren" hat auch den enormen Wandlungsprozess begleitet, der Pasings zentralem Geschäftsbereich in den vergangenen 13 Jahren beschert war. Nicht immer bekam das Stadtteilmanagement, das aus dem Fördertopf finanziert wurde, gute Noten. czg

Nicht so bei Optiker Paul Roy. Er könne kaum einen Rückgang feststellen, und die Parkplätze seien vor allem deswegen knapp, weil sie häufig von Langzeitparkern besetzt seien. Die Ortskern-Sanierung empfinde er als Bereicherung. Ähnlich hatte sich die Mehrheit der Anwesenden bei der Bürgerbeteiligung 2015 geäußert und sich für das Projekt ausgesprochen. Schon 2013 hatte die Vollversammlung des Stadtrats eine Verkehrsberuhigung angeregt, um eine "Steigerung der Aufenthaltsqualität", Barrierefreiheit sowie eine "Erhöhung des Grünanteils im öffentlichen Raum" zu erreichen. Ferner sollte das Projekt die lokale Identität fördern.

Nur wie sollen die Kunden denn kommen, wenn sie nicht parken können, fragt sich die Angestellte einer Apotheke. Selbst im Medikamenten-Handel sei "das Geschäft eingeschrumpft". "Man muss positiv denken", sagt hingegen Winfried Kraft, der ein Möbelgeschäft besitzt. Derzeit sei zwar "überhaupt keine Kundschaft da", wenn man aber den Kopf in den Sand stecke, bekomme man erst recht "keine Luft mehr".