3. März 2019, 18:37 Uhr Trudering Nachbar vereitelt Einbruch

Ein wachsamer Nachbar hat am Samstagabend in Trudering einen Einbruch bemerkt und vereitelt. Gegen 20.20 Uhr hatte der 55-Jährige auf dem Nachbargrundstück eine leuchtende Taschenlampe wahrgenommen und ein Aufbruchgeräusch gehört. Er rief die Polizei, die anrückte und das Haus in der Bernhard-Mayer-Straße umstellte. Als der mutmaßliche Täter dies bemerkte, versuchte er über die Terrasse zu entkommen. Dort nahmen die Beamten den 61-Jährigen fest. Er hatte Aufbruchswerkzeug, Bargeld und Schmuck dabei; unter seiner normalen Kleidung trug er Frauenkleidung - so hatte er nach der Tat wohl unerkannt fliehen wollen.