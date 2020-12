Von Ilona Gerdom, Trudering

Für Lesehungrige gibt es in vielen Münchner Stadtteilen alternativ zu Bibliotheken öffentliche Bücherschränke. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos mit Schmökerstoff versorgen. Auch in Trudering soll es diese Möglichkeit bald geben. Bezahlt werden soll der Schrank mit rund 9000 Euro aus dem Stadtbezirksbudget.

Ursprünglich war es ein Bürger, der sich mit dem Wunsch nach einer Lesevitrine an den Bezirksausschuss (BA) Trudering-Riem wandte. Daraufhin hatte der TSV Waldtrudering beschlossen, die Patenschaft zu übernehmen. Das heißt: Der Schrank ist keine Anschaffung für den Verein selbst. Die Gruppe stellt nur eine Fläche am Rotkehlchenweg 2 zur Verfügung und übernimmt die Pflege der Minibücherei. Dementsprechend beantragte man, dass der Bezirksausschuss die Gesamtkosten von 8758 Euro trägt.

Das Gremium diskutierte in seiner jüngsten Sitzung zunächst darüber, ob es wirklich bereit sei, eine derart hohe Summe beizusteuern. Die Sprecherin der Grünen-Fraktion, Susanne Weiß, stellte fest: "Ich finde, das ist einfach ein Riesenbatzen Geld." BA-Chef Stefan Ziegler (CSU) dagegen betonte, dass der Erwerb dieser wetterfesten Outdoor-Regale nie günstig sei. Bücherschränke in anderen Stadtteilen, wie etwa die in Berg am Laim und Neuperlach, hätten sogar mehr als 10 000 Euro gekostet. Auch der Fraktionssprecher der CSU, Stephen Sikder, sprach sich für die Finanzierung aus. Das Geld sei "hervorragend investiert". Er sagte: "Wir reden so oft darüber, dass unsere Jugend mehr lesen sollte." Letztlich stimmte der Bezirksausschuss dem Antrag zu. Ab wann man beim TSV Waldtrudering dann Bücher mitnehmen und natürlich bringen kann, ist noch nicht klar.